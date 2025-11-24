Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro García Ortíz a su llegada al Tribunal Supremo. REUTERS

El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»

«Sirvió tan fielmente al Gobierno como infielmente a la ley y a los españoles», señala la dirigente del partido Cuca Gamarra

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

La esperada dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este lunes tras conocerse la semana pasada la condena del Tribunal Supremo, ha ... vuelto a dar al PP argumentos para cargar contra el Gobierno. «Cuando cesas por imperativo legal no abandonas. Te han expulsado por delinquir»., ha publicado en sus redes sociales la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  6. 6

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  7. 7 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  8. 8 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  9. 9 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada
  10. 10

    Condenan a un menor por agredir a un policía y lanzar litronas contra el coche patrulla en un macrobotellón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»

El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»