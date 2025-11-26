Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Feijoo abandona el hemiciclo tras la sesión de control. E. P.

El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora

En la dirección nacional creen que el exministro de Transportes se ha dado cuenta de que «le interesa empezar a colaborar» para rebajar su petición de cárcel

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:22

Comenta

En el PP tienen claro cuál va a ser la estrategia que va a seguir José Luis Ábalos para tratar de eludir la cárcel o ... intentar, al menos, estar entre rejas el menor tiempo posible. Creen que el mensaje en redes sociales del exministro de Transportes a horas de su declaración este jueves en el Tribunal Supremo confirmando la reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para lograr el apoyo de EH Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy es toda una declaración de intenciones. «A Víctor de Aldama le piden 7 años y a él 24. Se ha dado cuenta por qué y que le interesa empezar a colaborar», aseguran en el entorno de Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  2. 2 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  3. 3

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  4. 4

    Hallan tres pistolas, un rifle y 1.200 plantas de marihuana al investigar un tiroteo en Olivares
  5. 5 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  6. 6 Adiós a un hombre bondadoso y muy humano
  7. 7 Una madre y sus tres hijos consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  8. 8

    El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba
  9. 9 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  10. 10 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora

El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora