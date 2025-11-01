Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María Jesús Montero, en el acto de memoria histórica del PSOE. EFE

El PP se aferra a la corrupción del PSOE y el Gobierno, a la memoria histórica

Tellado exige a Sánchez que convoque elecciones tras el último auto del Supremo y Montero reclama a los populares que retiren los símbolos franquistas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

El PP cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en una situación «imposible» después de que el Tribunal Supremo pidiera el viernes ... a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico en el PSOE. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, cree que el autor del magistrado del Supremo Leopoldo Puente «es la evidencia de que los jueces ven indicios de delito en Ferraz».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  2. 2 Trasladado al hospital un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  3. 3 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  4. 4

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  5. 5 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  6. 6 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  7. 7

    Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial
  8. 8 Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares
  9. 9 La aplicación que ha escondido hasta 25.000 euros en premios en Granada hasta el domingo
  10. 10

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP se aferra a la corrupción del PSOE y el Gobierno, a la memoria histórica

El PP se aferra a la corrupción del PSOE y el Gobierno, a la memoria histórica