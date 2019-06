Otegi anticipa que Bildu estará en el minuto de silencio del Congreso por las víctimas del terrorismo Arnaldo Otegi. El líder abertzale afirma que es necesario «mirar hacia adelante» y niega contactos con el PSOE para facilitar la investidura de Sánchez R. C. Miércoles, 26 junio 2019, 23:45

Arnaldo Otegi aseguró este miércoles en una polémica entrevista en TVE que nunca se había alegrado «por el sufrimiento de las víctimas» del terrorismo. Fue lo más cerca que el coordinador general de EH Bildu estuvo de una condena al terrorismo etarra. El político abertzale sorteó las cuestiones directas sobre si repudiaba el azote de la banda y reclamó «mirar hacia adelante» a todos los partidos políticos como ha hecho su formación «en un momento histórico». «Cuando se habla de las víctimas habrá que hablar de todas. Hay gente que sigue pensando que estirar el chicle del pasado le da réditos electorales», aseguró. «Somos la primera fuerza municipal en el País Vasco y Navarra», argumentó.

Otegi solo ofreció una novedad: un diputado de EH Bildu estará este jueves, por primera vez y «en señal de respeto», en el minuto de silencio que se celebrará en el Congreso de los Diputados en homenaje a las víctimas del terrorismo.

.@ArnaldoOtegi: "Mañana no estaremos en el acto pero si en el minuto de silencio (...) Porque a diferencia de otros, nosotros respetamos a las víctimas pero a todas víctimas. No consideramos este acto como un acto integral" #LaNoche24hpic.twitter.com/Prxcl9CLRI — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) 26 de junio de 2019

Otegi reclamó «pasar página» a otras formaciones políticas que todavía «creen que estar en el pasado da réditos electorales» y recordó que ya en su libro ('Tiempo de las luces') refleja que sentía haber aumentado el dolor de las víctimas. «Lo siento de corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer», apuntó. «Aceptamos que hemos generado sufrimiento en el país, no directamente, porque nunca hemos sido militantes de ETA, pero sí que como portavoces de una formación política que en su caso entendía que el recurso a la lucha armada era un recurso legítimo, asumimos nuestra responsabilidad», reclamó.

.@ArnaldoOtegi sobre si condena el terrorismo de ETA: "Hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada de ETA, hemos contribuido a que desaparezca la violencia armada de ETA en este país. Me parece más significativo" #LaNoche24hpic.twitter.com/bHcDfdKSfl — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) 26 de junio de 2019

En materia política, el coordinador general de la izquierda abertzale fue claro: no ha habido conversaciones con el PSOE para favorecer la investidura de Pedro Sánchez. «Lo niego tajantemente», dijo, además de recordar que a lo largo de los años mantuvieron conversaciones con socialistas y populares y que todavía guarda las actas de sus reuniones con dirigentes del PP. «Ni bloqueos ni cheques en blanco», señaló como norma de su partido, que solicitará alguna contrapartida si los socialistas les reclaman algún gesto. Tengo guardadas mis actas de mis negociaciones con el PP en el pasado, que las puedo hacer públicas en cualquier momento. El PSOE, de negociar con Bildu no haría nada que no hubiera hecho el PP en el pasado», recordó sobre sus negociaciones. En cuanto a Navarra, el líder de EH Bildu se mostró poco convencido de que la socialista María Chivite negocie con ellos para formar el gobierno foral. «

Tampoco quiso Otegi aceptar que la presión policial haya sido el motivo principal de la neutralización de la banda terrorista ETA. «Mantener una organización armada con mayor o menor intensidad es algo que se podría haber producido o haber seguido produciendo», ha argumentado para afirmar su papel como participante en la desaparición de la banda. «Hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada de ETA, hemos contribuido a que desaparezca», insistió. «Aceptamos que hemos generado sufrimiento en el país, no directamente, porque nunca hemos sido militantes de ETA, pero sí que como portavoces de una formación política que en su caso entendía que el recurso a la lucha armada era un recurso legítimo, asumimos nuestra responsabilidad», dijo el dirigente de EH Bildu.

.@ArnaldoOtegi: "Lo siento de corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer" https://t.co/ajB01vFoPd#LaNoche24hpic.twitter.com/4D60lbHMLT — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) 26 de junio de 2019

La entrevista que el Canal 24 Horas de RTVE realizó a Otegi estuvo precedida por una tormenta política. Fue la primera que el coordinador general de EH Bildu dio al ente público. Una presencia que las principales asociaciones de víctimas criticaron con dureza. Mientras la AVT pidió al ente público que reconsiderase su emisión al «carecer de toda ética y moralidad», la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, deseó que la primera pregunta fuese: «¿Usted condena a ETA, los atentados que ha cometido y su trayectoria criminal?». RTVE recogió el guante y esa fue la primera cuestión que planteó a Otegi.

A estos reproches también se sumaron, Ciudadanos, Vox y algunos dirigentes del PP. Según denunciaron los populares, los socialistas están inmersos en una campaña para «blanquear» a la coalición soberanista. Pablo Casado fue rotundo: «Es un terrorista confeso. Es inaceptable». También desde el PP, Teresa Jiménez Becerril, hermana de Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA en 1998 y diputada popular, se mostró muy crítica. «Que con dinero de todos los españoles se intente blanquear a un terrorista como Otegi dándole voz en televisión es una humillación», afirmó.

En una línea muy similar, Albert Rivera consideró «un escándalo que Sánchez ponga la televisión que pagan todos los españoles a limpiar la imagen de un terrorista como Otegi» y exigió la inmediata dimisión de Rosa María Mateo, máxima responsable del ente público.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cargó con dureza contra esta decisión y exigió que se le interrogue por sus delitos y «antecedentes penales gravísimos». «Supongo que se le preguntará por los asesinatos, ametrallamientos, el secuestro de un embajador de España y los delitos cometidos», reivindicó el dirigente de la formación liderada por Santiago Abascal. A través de su cuenta de Twitter, Vox censuró que la televisión pública que, asegura, intentó vetar su presencia en los debates electorales invite «al terrorista condenado Otegi para blanquearle».