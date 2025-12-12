Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alberto Núñez Feijóo, el miércoles en el Congreso. Efe

Oposición y socios incrementan la presión para que Sánchez convoque elecciones

Feijóo exige la convocatoria de un pleno extraordinario urgente para tratar «la corrupción sistémica» en el PSOE

Ander Azpiroz

Viernes, 12 de diciembre 2025, 10:40

Comenta

La cascada de casos de corrupción que azota al Gobierno y la revelación de hasta cuatro casos de acoso sexual en las filas del PSOE ... han colocado a Pedro Sánchez entre la espada y la pared. Cada vez son más las voces que hablan ya sin tapujos de un adelanto electoral, una convocatoria que desde PP y Vox se ha venido defendiendo desde el minuto uno de la actual legislatura. La novedad es que ahora son los propios socios del Ejecutivo los que plantean con cada vez más fuerza esta posibilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  2. 2 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  3. 3 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  4. 4 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  5. 5 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  6. 6 Condenan a una abogada de Granada por engañar durante siete años a un cliente
  7. 7 Las 20 localidades en las que se sintió el terremoto con epicentro en Dílar
  8. 8 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro
  9. 9 El día en el que vuelven las lluvias a Granada: los meteorólogos lo tienen claro
  10. 10

    En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Motril

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Oposición y socios incrementan la presión para que Sánchez convoque elecciones

Oposición y socios incrementan la presión para que Sánchez convoque elecciones