Oposición y socios incrementan la presión para que Sánchez convoque elecciones

La cascada de casos de corrupción que azota al Gobierno y la revelación de hasta cuatro casos de acoso sexual en las filas del PSOE ... han colocado a Pedro Sánchez entre la espada y la pared. Cada vez son más las voces que hablan ya sin tapujos de un adelanto electoral, una convocatoria que desde PP y Vox se ha venido defendiendo desde el minuto uno de la actual legislatura. La novedad es que ahora son los propios socios del Ejecutivo los que plantean con cada vez más fuerza esta posibilidad.

En el PP están convencidos de que el fin de Sánchez ha llegado y que en esta ocasión ni siquiera su manual de resistencia podrá mantenerlo en la Moncloa. En su estrategia de desgastar al Gobierno para forzar la celebración de elecciones el líder de los populares exigió este viernes la celebración de un pleno extraordinario y urgente que examine «la corrupción sistémica» dentro del Ejecutivo, al que cada día sacuden nuevas detenciones y escándalos. Las últimas las de 'la fontanera' del SOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, a las que hay que sumar la investigación por la ayuda pública a la aerolínea Plus Ultra o la incriminación de José Luis Ábalos en la 'trama hidrocarburos'.

«España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Pedro Sánchez se encierra en la Moncloa», señaló el líder del PP quien añadió que sería «inconcebible» que el secretario general del PSOE «permanezca en el búnker de la Moncloa» y no comparezca en el Congreso hasta que en febrero sea abra el nuevo periodo de sesiones.

Alerta entre los socios

Más preocupante aún para los socialistas es la desafección de buena parte de sus socios parlamentarios. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, apuesta porque en 2026 se celebrarán las generales porque «el peligro sobre la legislatura es cada vez más grande». Pese a todo, la diputada nacionalista apuntó que mientras que no se «traspansen líneas rojas» la voluntad de su partido es cumplir el pacto de investidura.

En paralelo, desde Junts Miriam Nogueras instó a Esquerra a abandonar al Ejecutivo como ya han hecho los diputados de Puigdemont y formar una frente común en el Congreso para aprovecharse de la debilidad de Sánchez obteniendo contraprestaciones para Cataluña.

Feijóo lanzó un mensaje a todos estos partidos que han sostenido la legislatura. «Si otros grupos quieren normalizar esta situación allá ellos. El mío no lo va a hacer», sentenció el líder del PP.