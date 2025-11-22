Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García. EFE

Ofensiva del PP en el Senado contra la 'okupación': «Un hogar se protege siempre»

Por la Comisión de Vivienda de esta Cámara desfilarán expertos, profesionales y afectados y el 14 de enero lo harán Almeida y Collboni para enfrentar los modelos de Madrid y Barcelona contras los 'okupas'

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:49

El PP vuelve a la carga contra la 'okupación' e impulsará unas jornadas monográficas en el marco de la Comisión de Vivienda del Senado por ... las que desfilarán representantes policiales, expertos o alcaldes de municipios afectados, entre ellos los de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o el de Barcelona, Jaume Collboni. Para la portavoz de los populares en esta Cámara, Alicia García, si no se pone freno a este fenómeno «no habrá solución a la crisis de vivienda». «Pedro Sánchez ha entregado las llaves del mercado de la vivienda a los 'okupas' y desde el PP lo tenemos claro: al okupa se le desaloja, al propietario se le respeta», aseguró este sábado.

