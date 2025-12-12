Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EFE

La nueva directiva europea de víctimas exige a España que las ampare ante los 'ongi etorris'

El texto incluye la exigencia de que los Estados miembros garanticen el apoyo y protección a las víctimas ante actos de exaltación o glorificación de delitos graves como el terrorismo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 12 de diciembre 2025, 10:33

Comenta

La nueva Directiva europea de Derechos de las Victimas establece que los Estados miembros deben garantizar el acceso a medidas de apoyo y protección a ... las víctimas ante homenajes a delitos graves o de terrorismo, como los 'ongi etorris'. El equipo negociador del Parlamento Europeo, encabezado por el popular Javier Zarzalejos y la liberal Lucía Yar, ha alcanzado un acuerdo con el Consejo y la Comisión Europea para esta normativa, que pide a los países europeos que amparen a las víctimas ante «un daño adicional» sufrido por la «privación de la dignidad derivada de la glorificación de delitos graves».

