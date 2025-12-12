La nueva directiva europea de víctimas exige a España que las ampare ante los 'ongi etorris'
El texto incluye la exigencia de que los Estados miembros garanticen el apoyo y protección a las víctimas ante actos de exaltación o glorificación de delitos graves como el terrorismo
Viernes, 12 de diciembre 2025, 10:33
La nueva Directiva europea de Derechos de las Victimas establece que los Estados miembros deben garantizar el acceso a medidas de apoyo y protección a ... las víctimas ante homenajes a delitos graves o de terrorismo, como los 'ongi etorris'. El equipo negociador del Parlamento Europeo, encabezado por el popular Javier Zarzalejos y la liberal Lucía Yar, ha alcanzado un acuerdo con el Consejo y la Comisión Europea para esta normativa, que pide a los países europeos que amparen a las víctimas ante «un daño adicional» sufrido por la «privación de la dignidad derivada de la glorificación de delitos graves».
El texto pactado pide medidas para proteger a las víctimas ante actos como «la provocación pública para cometer un delito de terrorismo, o los actos de homenaje a los autores de dichos delitos», una mención impulsada por el PP y que quiere dar respuesta a la realidad que viven las víctimas del terrorismo, especialmente en Euskadi. La directiva apunta que «los actos tributo» a responsables de delitos como el terrorismo «puede suponer una vulneración de la dignidad de las víctimas, generar un daño añadido y hacerlas especialmente vulnerables a la revictimización». Por ello, establece que las víctimas afectadas por este tipo de actos «deberán poder acceder a medidas de apoyo y protección específicas».
La normativa, acordada esta semana, subraya que la exaltación del terrorismo «forma parte de la provocación pública a la comisión de delitos terroristas, tipificada como delito en la legislación europea» y subraya que estas conductas «no pueden quedar al margen de la protección debida a las víctimas». El eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, ha asegurado que la directiva «responde a una reclamación histórica de las víctimas del terrorismo, incluidas las víctimas de ETA, que durante demasiado tiempo han visto cómo se humillaba su dignidad mediante actos de homenaje a sus verdugos».
