Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EFE

Nueva andanada de Ábalos contra el Gobierno, acusa a Díaz de uso indebido de su vivienda oficial

El exministro socialista reta a la vicepresidenta segunda a «aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias, podía ser usada por otras personas sin derecho a ello»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:18

Comenta

Nueva andanada del exministro socialista José Luis Ábalos contra el Gobierno en vísperas de declarar ante el Tribunal Supremo, que le podría privar de libertad ... al decretar su ingreso en prisión preventiva. El que fuera número dos del PSOE ha reprochado a su antigua compañera en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que le llamase «golfo» y le ha pedido que respete su «presunción de inocencia». De paso, ha retado a la dirigente de Sumar a aclarar el uso que hace de su vivienda oficial en el Ministerio y si alojó en él a personas «sin derecho a ello».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  2. 2 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  3. 3

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  4. 4

    Hallan tres pistolas, un rifle y 1.200 plantas de marihuana al investigar un tiroteo en Olivares
  5. 5 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  6. 6 Adiós a un hombre bondadoso y muy humano
  7. 7 Una madre y sus tres hijos consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  8. 8 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  9. 9

    El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba
  10. 10 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nueva andanada de Ábalos contra el Gobierno, acusa a Díaz de uso indebido de su vivienda oficial

Nueva andanada de Ábalos contra el Gobierno, acusa a Díaz de uso indebido de su vivienda oficial