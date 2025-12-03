Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»

Los postconvergentes valoran los guiños del presidente del Gobierno, reclaman el cumplimiento íntegro de los acuerdos y no dan aún por acabada la legislatura

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:15

Comenta

Los guiños de Pedro Sánchez no son suficientes para Junts, que se mantiene en su posición de alejamiento de los socialistas. «Hemos roto y ... hemos roto de verdad», ha asegurado este miércoles la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras. «Cuando rompemos, rompemos», ha reiterado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  8. 8 Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur
  9. 9 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre
  10. 10 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»

Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»