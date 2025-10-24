Muere a los 81 años Anna Balletbò, la única parlamentaria que pudo salir del Congreso el 23F por estar embarazada Defensora de los valores socialistas y presidenta de la Fundación Olof Palme, fue diputada del PSC durante seis legislaturas y una figura clave del periodismo y la política catalana

Fotografía de archivo del 14/02/2013 de la periodista y exdiputada en el Congreso por el PSC Anna Balletbó.

EP Viernes, 24 de octubre 2025, 17:25

La periodista, exdiputada del PSC y presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, ha fallecido este viernes a los 81 años, según ha podido saber Europa Press.

Balletbò (1943), oriunda de Santpedor (Barcelona), fue diputada en el Congreso por el PSC desde 1979 hasta el 2000, durante un total de seis legislaturas.

En el asalto al Congreso el 23F fue la única parlamentaria a quien los asaltantes permitieron salir del hemiciclo porque estaba embarazada.

Fue profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) desde 1975; entre 2008 y 2010 fue miembro del Consejo de Gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), actual 3Cat.

En 1985 recibió la condecoración sueca Estrella Polar y en 2006 la Creu de Sant Jordi.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha trasladado el pésame. «Se nos va un referente del socialismo, una mujer pionera, comprometida con los valores democráticos, que ayudó a construir el país que ahora somos», ha destacado.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado estar «conmocionado» por la muerte de Balletbò, a quien recuerda como una mujer entusiasta.

«Conmocionado por la muerte de la querida compañera Anna Balletbò, una mujer entusiasta y siempre activa, que recordaremos como una gran servidora pública valiente y defensora de los valores socialistas cuando era más difícil y necesario», ha afirmado en un mensaje en 'X'.