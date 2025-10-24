Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotografía de archivo del 14/02/2013 de la periodista y exdiputada en el Congreso por el PSC Anna Balletbó. EFE

Muere a los 81 años Anna Balletbò, la única parlamentaria que pudo salir del Congreso el 23F por estar embarazada

Defensora de los valores socialistas y presidenta de la Fundación Olof Palme, fue diputada del PSC durante seis legislaturas y una figura clave del periodismo y la política catalana

EP

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:25

Comenta

La periodista, exdiputada del PSC y presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, ha fallecido este viernes a los 81 años, según ha podido saber Europa Press.

Balletbò (1943), oriunda de Santpedor (Barcelona), fue diputada en el Congreso por el PSC desde 1979 hasta el 2000, durante un total de seis legislaturas.

En el asalto al Congreso el 23F fue la única parlamentaria a quien los asaltantes permitieron salir del hemiciclo porque estaba embarazada.

Fue profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) desde 1975; entre 2008 y 2010 fue miembro del Consejo de Gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), actual 3Cat.

En 1985 recibió la condecoración sueca Estrella Polar y en 2006 la Creu de Sant Jordi.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha trasladado el pésame. «Se nos va un referente del socialismo, una mujer pionera, comprometida con los valores democráticos, que ayudó a construir el país que ahora somos», ha destacado.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado estar «conmocionado» por la muerte de Balletbò, a quien recuerda como una mujer entusiasta.

«Conmocionado por la muerte de la querida compañera Anna Balletbò, una mujer entusiasta y siempre activa, que recordaremos como una gran servidora pública valiente y defensora de los valores socialistas cuando era más difícil y necesario», ha afirmado en un mensaje en 'X'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  2. 2 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  3. 3 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  4. 4 Mario, el granadino que pidió una C15 en La Revuelta, logra la furgoneta con Grison y Milanuncios
  5. 5 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  6. 6

    Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico
  7. 7 «La creatina no solo es para deportistas, también es útil para personas mayores o gente con carga mental»
  8. 8 Tres motoristas atacan e increpan a agentes de medio ambiente que les sorprendieron en Sierra Nevada
  9. 9 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido
  10. 10 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere a los 81 años Anna Balletbò, la única parlamentaria que pudo salir del Congreso el 23F por estar embarazada

Muere a los 81 años Anna Balletbò, la única parlamentaria que pudo salir del Congreso el 23F por estar embarazada