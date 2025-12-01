Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elisa Mouliaá, acompañada de su abogado, sale de los juzgados de Madrid en abril pasado tras declarar ante el juez Carretero. EFE

Mouliaá pide tres años de prisión a Errejón por presunto abuso sexual continuado

La defensa de la actriz reclama además 30.000 euros al exdiputado «por daños morales» por el episodio ocurrido en octubre de 2021, por el que ha sido procesado el acusado

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:40

Comenta

La defensa de la actriz Elisa Mouliaá ha presentado su escrito provisional de acusación contra Íñigo Errejón, procesado por un delito sexual cometido presuntamente en octubre de 2021 ... . El abogado de la acusación particular de la causa, que se ha instruido en un juzgado de Madrid, ha reclamado tres años de cárcel al exdiputado exportavoz de Sumar por supuesto abuso sexual continuado. Se trata del ilícito vigente antes de la reforma del Código Penal con la introducción de la ley del 'solo sí es sí'.

