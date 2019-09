Más Madrid presiona a Errejón para que encabece las listas ante el 'no' de Carmena Las candidaturas se presentarían en las circunscripciones más grandes para evitar que la fragmentación reste escaños a la izquierda RAMÓN GORRIARÁN Madrid Viernes, 20 septiembre 2019, 18:13

Tras la inapelable negativa de Manuel Carmena a encabezar las listas de Más Madrid para las elecciones del 10 de noviembre, todas las miradas se han posado en Iñigo Errejón. «Lo está estudiando», afirmaron fuentes próximas al exnúmero dos de Podemos.

Aunque la decisión aún no está tomada, lo apretado del calendario (el 7 de octubre vence el plazo para la presentación de listas) ha hecho que la presión sobre Errejón se incremente. Su silencio y la agenda oficial semivacía en los últimos días alimentan las esperanzas de los suyos de que aceptará el reto. «Tiene que valorar esa posibilidad», afirmó hoy Marta Higueras, estrecha colaboradora de Carmena y portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. Si da el paso, añadió, la exalcaldesa se volcará en su ayuda.

Aunque no está decidido el nombre de la candidatura, Más Madrid no es exportable a otras circunscripciones, el nombre que está sobre la mesa es Más País, pero no se descartan otras denominaciones. Lo que está descartado es que se presente en las 52 circunscripciones por falta de estructura pero también por estrategia electoral.

Competir en las provincias que eligen menos de cinco diputados sería un error porque la fragmentación del voto entre PSOE, Unidas Podemos y el nuevo partido se traduciría en menor representación de la izquierda, argumentan en Más Madrid. Es lo que ocurrió en las pasadas elecciones con PP, Ciudadanos y Vox que compitieron y se restaron escaños, sobre todo a los populares, en las circunscripciones con pocos disputados en juego.

La idea que barajan es presentarse en los territorios que eligen más representantes y en el que el sistema es más proporcional. Por lo pronto, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, reiteró su oferta de alianza con Compromís y otras fuerzas de izquierda, incluido Podemos. Se trata, señaló, «de facilitar la vida a los votantes de izquierda para que no tengamos que romperles el corazón» al elegir y se encuentren con una sola papeleta.

Pero todo puede quedar en agua de borrajas porque depende de que Errejón se decida a regresar a la arena política nacional o que opte por quedarse en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.