Luis García Montero carga contra Vox: «No es un partido democrático» El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. / EFE «Algunas de sus propuestas como la de poner en duda la intervención pública en la violencia machista me parece que está fuera del diálogo», dice el poeta granadino, director del Instituto Cervantes EUROPA PRESS Viernes, 10 mayo 2019, 09:33

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que publica el libro 'Las palabras rotas' (Alfaguara), ha asegurado que Vox «no es un partido democrático» a diferencia del resto de formaciones que han obtenido representación parlamentaria en las últimas elecciones.

Para García Montero, el partido de Abascal es «un fenómeno en el que han surgido los peligros más graves de un totalitarismo»

«Digo que no es democrático porque algunas de sus propuestas como la de poner en duda la intervención pública en la violencia machista me parece que está fuera del diálogo. Hay líneas rojas que no se pueden traspasar«, ha señalado sobre Vox, la formación política que lidera Santiago Abascal, en una entrevista con Europa Press el poeta.

Para García Montero, el partido de Abascal es «un fenómeno en el que han surgido los peligros más graves de un totalitarismo». Y ha lamentado su «conformación de la identidad como espacio agresivo para odiar a otros».

«Este país es mucho mejor que esa caricatura virtual: la gente ha salido a la calle a defender la fraternidad»

Es por ello que, tras el resultado de las elecciones, el director del Instituto Cervantes se ha mostrado «muy feliz». «Este país es mucho mejor que esa caricatura virtual: la gente ha salido a la calle a defender la fraternidad», ha apuntado.

De hecho, ha explicado que había vinculado su cargo –en el que espera continuar «siempre que el nuevo Gobierno quiera»– al resultado electoral. «Por ejemplo, no podría continuar con Vox y esa idea que exige de un imperialismo propio del siglo XVI», ha señalado.

«Yo no podría continuar con Vox y esa idea que exige de un imperialismo propio del siglo XVI»

En 'Las palabras rotas', García Montero recupera algunos textos en los que analiza esas «palabras puestas en sospecha» en los tiempos actuales, como la 'libertad' o la 'fraternidad', además de centrarse en su función en el campo político.

«Es importante sacar del diálogo político el insulto, la calumnia y el desprecio, porque cuando uno ensucia al contrario, se salpica a uno mismo», ha apuntado, tras defender que la política española es «un ejercicio noble, pese a que haya errores».

«Es importante sacar del diálogo político el insulto, la calumnia y el desprecio, porque cuando uno ensucia al contrario, se salpica a uno mismo»

Por ejemplo, ha hecho un alto para indicar cómo con el diálogo se debería afrontar el conflicto catalán, «mirando en el espejo de la cultura: ahí conviven con normalidad autores que escriben en gallego o catalán».

«La cultura debería servir de espejo, poner paz, salir de la crispación y hablar de la realidad», ha afirmado, tras destacar el origen de este conflicto vino por «gobiernos españoles y catalanes con sectores muy corruptos y que robaban al mismo tiempo».

«A mí por ejemplo me entristece que se siga manipulando el dolor de las víctimas del terrorismo de ETA: hay gente capaz de jugar con lo más sagrado a la hora de salirse con la suya»

«Eso sí, los independentistas tienen menos votos que los que no la quieren, por lo que no hay derecho a autoproclamarse República independiente. Como tampoco lo hay a insultar a los catalanes. La Historia se hace lentamente y hay muchos años para convencer», ha explicado.

En general, García Montero ha pedido a los políticos no «jugar con ciertas cosas». «A mí por ejemplo me entristece que se siga manipulando el dolor de las víctimas del terrorismo de ETA: hay gente capaz de jugar con lo más sagrado a la hora de salirse con la suya», ha concluido.