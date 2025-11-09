Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Sánchez, con Koldo García en una competición de 'aizkolaris' en Pamplona en 2025. EFE

Koldo, el «titán» que ha pasado de peón a rey

Doble cara ·

Los últimos informes han destapado al supuesto 'don nadie' como figura clave en la caja del PSOE, en los supuestos amaños y en la influencia territorial de la red corrupta

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Koldo García no era nadie pero ahora resulta que lo era todo en la trama que martiriza al Gobierno y al PSOE. Los últimos informes ... de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han vuelto a poner el foco en el exportero de prostíbulo que al inicio dio nombre a la causa. A pesar de la imputación de dos políticos del peso de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el 'caso Koldo' vuelve a ser el 'caso Koldo' porque el supuesto peón regresa al centro del tablero de la red corrupta y lo hace convertido en rey. Un rey ante el que incluso un presidente autonómico como Ángel Víctor Torres da cuentas del estado de los contratos de las mascarillas, cuando no le rinde pleitesía pidiendo casi disculpas por el retraso en los pagos a quien pasaba por ser un 'don nadie'.

