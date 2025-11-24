Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El exasesor ministerial Koldo García, en su comparecencia en el Senado. EP

Koldo pide suspender la vista en el Supremo en la que se juega entrar en prisión

Su abogada fue citada el mismo jueves en la Audiencia Nacional para acudir a la declaración de Aldama por la adjudicación de mascarillas en Canarias

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:34

Comenta

Este jueves es un día marcado en rojo en el 'caso Koldo'. El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se juegan su ... entrada en prisión preventiva en una vista señalada por el juez del Tribunal Supremo que les investiga. Un acto que llega después de que la Fiscalía Anticorrupción reclame 24 y 19 años y medio de cárcel para cada uno en su escrito provisional de acusación por el llamado caso mascarillas, por lo que se habría incrementado su riesgo de fuga dada la gravedad de las penas.

