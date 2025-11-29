Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

Junts replica a Feijóo que lo que tiene que hacer es «pedir perdón» a los empresarios

Turull aleja el apoyo de los de Puigdemont a una moción contra Sánchez

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

Junts ha replicado este sábado con contundencia al líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que el viernes en Barcelona pidió la ayuda de los empresarios catalanes ... para intentar convencer a Puigdemont para apoyar una moción de censura contra Sánchez. En el consejo nacional del partido, el secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, ha espetado al líder del PP que lo que tiene que hacer no es pedir ayuda al mundo económico catalán para echar al Gobierno, sino «pedir perdón» a los empresarios por el «maltrato sistémico» a Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  3. 3 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  4. 4 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  5. 5 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  6. 6 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  7. 7 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  8. 8 El ministro Puente confirma que el AVE a Madrid tardará menos a partir del 14 de diciembre
  9. 9 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  10. 10 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Junts replica a Feijóo que lo que tiene que hacer es «pedir perdón» a los empresarios

Junts replica a Feijóo que lo que tiene que hacer es «pedir perdón» a los empresarios