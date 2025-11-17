Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El secretario general de Junts, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, junto al presidente del partido, Carles Puigdemont. Efe

Junts reorganiza su cúpula ante el posible «regreso» de Puigdemont

Sales y Vergès ascienden en el grupo parlamentario en la Cámara catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:59

Comenta

La dirección de Junts ha acordado este lunes cambios en la cúpula del partido ante una situación en la que los junteros consideran «plausible» el ... «regreso de Puigdemont». Tras el informe del abogado general del TJUE, que avaló la ley de amnistía, la formación nacionalista cree que pueden producirse movimientos en el tablero político en los próximos meses, sobre todo si el líder soberanista puede volver a casa tras ocho años huido, y cree necesario acometer cambios a nivel interno para «reforzar el proyecto político» del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  4. 4 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  5. 5

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  6. 6 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  7. 7 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  8. 8

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  9. 9 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  10. 10

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Junts reorganiza su cúpula ante el posible «regreso» de Puigdemont

Junts reorganiza su cúpula ante el posible «regreso» de Puigdemont