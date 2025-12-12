Junts llama a ERC a un frente común para «aprovechar la debilidad de Sánchez» y lograr nuevas «concesiones»
Los postconvergentes emplazan a los republicanos a romper con el Gobierno para forzarle a avanzar en el reconocimiento nacional de Cataluña
Viernes, 12 de diciembre 2025, 10:27
Junts per Catalunya cree que la situación de «debilidad» en la que se encuentra el Gobierno como consecuencia del goteo constante de casos relacionados con ... la corrupción o el acoso sexual puede ser una ventana de oportunidad para que haga las concesiones que hasta la fecha no ha querido abordar.
La formación nacionalista ha emplazado este viernes a ERC a hacer un frente común en el Congreso para aprovechar esta situación complicada del Gobierno y obligarle a avanzar en el reconocimiento nacional de Cataluña. «Hay que convertir esta degradación del sistema político español en una oportunidad para forzar al Gobierno», ha asegurado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.
La dirigente nacionalista ha propuesto a los republicanos que sumen sus 14 escaños y se «planten» ante el Ejecutivo central para que haga «concesiones que nunca se ha abierto a acordar». Nogueras, en RTVE, ha considerado que el Gobierno está dividido.
Hace un más de un mes que Junts decidió romper con Pedro Sánchez, pero sigue sin pedir elecciones y descarta una moción de censura con el PP y Vox. Los postconvergentes han valorado los últimos esfuerzos del Gobierno por intentar reconducir las relaciones aunque insisten en que Sánchez tiene que cumplir los acuerdos. Sánchez entonó el mea culpa y admitió los incumplimientos. Aun así, Junts tumbó ayer la senda de estabilidad y avisó al Ejecutivo de que no habrá presupuestos.
