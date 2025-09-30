Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carles Puigdemont EP

Junts insiste en la vía unilateral hacia la secesión en el octavo aniversario del referéndum

Los de Puigdemont niegan la «normalización» en Cataluña como proclaman los socialistas. Illa reivindica el Estatuto 20 años después de su aprobación

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:03

Cataluña conmemora entre hoy y mañana dos fechas que han marcado buena parte de su historia política en el primer tercio del siglo XXI: la ... aprobación del Estatuto hace 20 años y la celebración del referéndum ilegal del 1-O en 2017. Junts, en un comunicado, ha reivindicado la «vigencia del mandato del referéndum» y ha reafirmado su compromiso para «hacerlo efectivo». Los de Puigdemont, en el octavo aniversario de la consulta soberanista, han reiterado su apuesta por defender la vía unilateral, la que les llevó a organizar el 1-O, y se han conjurado para rehacer la unidad independentista y recuperar la mayoría en las instituciones y en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  5. 5 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  6. 6 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  7. 7 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  8. 8 Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín
  9. 9 Tres restaurantes imprescindibles en Granada que son verdaderos referentes en su género
  10. 10 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Junts insiste en la vía unilateral hacia la secesión en el octavo aniversario del referéndum

Junts insiste en la vía unilateral hacia la secesión en el octavo aniversario del referéndum