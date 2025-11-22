Junts y ERC se lanzan a frenar el auge de Aliança Catalana

El auge de Aliança Catalana ha disparado las alarmas en Junts y ERC, a año y medio de las elecciones municipales, en las que la ... formación islamófoba puede confirmar lo que ya apuntan las encuestas. Se especula con que el CEO (el CIS catalán) podría situar este lunes a los de Sílvia Orriols cerca del 'sorpasso' a postconvergentes y republicanos y estos se han lanzado a tratar de confrontar contra la extrema derecha. También lo hace el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, porque Aliança Catalana está creciendo en sectores independentistas y no soberanistas.

Junts, en cualquier caso, es quien más sufre el empuje de la extrema derecha secesionista. Junts ha celebrado este sábado un acto de apoyo a sus alcaldes, quienes temen más temen el auge de Aliança Catalana y que llevan meses reclamando a la dirección del partido un cambio de timón de cara a las municipales de 2027.

El líder de la formación, Carles Puigdemont, ha cargado contra los «populismos» y ha reclamado no confundir «lo que es la pura gestión con la ambición de país» y ha llamado a «servir los intereses de todos» sin importar si han venido hace poco o han residido toda la vida en el municipio. En el mismo acto, el secretario general, Jordi Turull, ha alertado frente a quienes proponen odio y miedo y se recrean en los problemas y no buscan soluciones, en alusión a la extrema derecha nacionalista.

Mientras, ERC ha celebrado su consejo nacional. Hace días que su presidente, Oriol Junqueras, ha decidido pasar al ataque contra la extrema derecha independentista. Este sábado, ha vuelto a hacerlo. Ha acusado a Aliança Catalana de buscar la «división de la sociedad catalana». Quienes han venido a dividir condenan a «nuestra patria y hacen el juego cada día a los intereses más oscuros del Estado español». Días atrás, Junqueras acusó al partido de Orriols de ser un «instrumento» «inventado» por los servicios secretos españoles para fracturar al secesionismo.

Junqueras se ha referido también a la sentencia del Supremo contra el fiscal general para alertar que el «franquismo pervive en algunos órganos de poder del Estado», como tribunales o algunos cuerpos policiales. . A su juicio, «hay una parte de la política catalana que parece olvidarlo y prefiere no verlo». «Unos, porque han venido a la política a proteger los intereses de los de siempre, otros porque quieren pasar página y otros que han venido para dividir la sociedad catalana», ha aseverado Junqueras.

El líder de ERC ha comparado la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés' con la sentencia contra el fiscal general. «Lo sorprendente sería que el Supremo tomara decisiones justas», ha asegurado. «Todo el mundo sabe que es una condena injusta, y lo peor de todo es que, al ser injusta, no sorprende», ha señalado. Así, ha recordado la sentencia del 'procés'. «Nos condenaron a cien años de cárcel por celebrar un referéndum, a pesar de no ser ningún delito porque no estaba en el Código Penal», ha apuntado. A su juicio, «el franquismo es la versión española del fascismo internacional».