Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Triana Martínez y su madre, Montserrat González, en el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco en mayo de 2014 en León. EFE

La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco

Tras 14 denegaciones en tres años pese al criterio favorable del centro penitenciario, Triana Martínez disfrutará de tres días en libertad tras cumplir 11 años y medio de los 20 de pena

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:39

Comenta

Triana Martínez, condenada a 20 años de cárcel como cooperadora necesaria del asesinato de Isabel Carrasco, la dirigente provincial del PP que presidía la Diputación ... de León, disfrutará de su permiso de salida tras cumplir 11 años y medio en prisión de forma ininterrumpida. La reclusa podrá disfrutar de tres días fuera del centro penitenciario de Asturias, donde cumple su pena, tras la autorización decretada por la jueza de vigilancia de Oviedo, que contó con el respaldo de la Fiscalía y de los integrantes de la Junta de Tratamiento, en este caso por unanimidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  2. 2 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  3. 3 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  4. 4 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  5. 5 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  6. 6

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  7. 7 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  8. 8 El frío y las heladas llegan a Granada en 24 horas: estas serán las zonas más afectadas
  9. 9

    La cadena humana que sostiene a la familia que sufrió el incendio de Las Gabias
  10. 10 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco

La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco