El juez rechaza retransmitir en directo la declaración de Cerdán

Mateo Balín Viernes, 27 de junio 2025, 13:26 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

No habrá, como se preveía, retransmisión en directo de la declaración ante el Tribunal Supremo a la que está citado este lunes Santos Cerdán, quien ... había solicitado tan excepcional medida para garantizar que el testimonio que quiere trasladar llega sin intermediarios a la opinión pública. Lepoldo Puente, el juez instructor de la causa que empezó pesando sobre Koldo García y el exministro José Luis Ábalos y ahora concierne también a Cerdán, deniega la petición del ex secretario general del PSOE al considerarla «inconciliable con la ley». En concreto, cita en una providencia el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que las diligencias del sumario son reservadas y no tienen carácter público hasta que no se abre el juicio oral.

Puente constata en su resolución que, en efecto, hubo tres filtraciones a los medios de comunicación de testimonios vinculados al procedimiento al comienzo del mismo, hace 16 meses. Pero que él mismo enmendó este proceder determinando que no se entregaran copias de las declaraciones a las partes y que éstas se depositaran en "una pieza de información sensible" a la que los abogados solo pueden acceder a través de la propia sede del Supremo. "Ninguna de las ya numerosas declaraciones posteriores ha trascendido, por lo que a la grabación audiovisual respecta, extramuros del procedimiento", concluye el magistrado, quien llega a sugerir "una reflexión al legislador" para acotar esas revelaciones indebidas. Junto a ello y en otra providencia, Puente replica al PSOE que no puede formularle "sugerencias" sobre la causa dado que no es parte personada en ella. El instructor devuelve así a los servicios jurídicos del partido el escrito en el que estos requerían del instructor que "expurgase" aquellos mensajes de correo electrónico corporativo de Cerdán incautados por la UCO en Ferraz hace una semana que, siendo "ajenos" al sumario, desvelen detalles de la vida orgánica de la formación o de la estrategia política y electoral. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión