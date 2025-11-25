Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Luis Ábalos y Koldo García Efe

El juez rechaza aplazar la vista sobre el encarcelamiento de Ábalos y Koldo al considerarla «urgente»

El instructor mantiene la cita para el próximo jueves, aunque pospone una hora y media la comparecencia del exasesor

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:51

El 'día D' seguirá siendo el próximo jueves porque no hay tiempo que perder ante el aumento de riesgo de fuga. No habrá cambio de ... fecha. Solo un ajuste mínimo en la hora en una jornada judicial que se presenta trepidante. El juez del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la pretensión de la defensa de Koldo García de posponer a otro día la 'vistilla' para decidir si envía a prisión a José Luis Ábalos y a su exasesor a la espera de que sean enjuiciados en la primera pieza que llegará a juicio sobre esta trama corrupta, la de la adjudicación de la compra de mascarillas a la empresa del conseguidor Víctor de Aldama. Y es que el instructor considera «urgente» tomar ya una decisión sobre el futuro fuera o dentro de prisión de los dos imputados.

