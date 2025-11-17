Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Leire Díez, durante una rueda de prensa tras conocerse el escándalo. EFE

El juez interroga a la 'fontanera' para aclarar si sus conspiraciones tenían el aval de Ferraz

Leire Díez, que decía ser enviada de Cerdán para cumplir la orden de Sánchez de «limpiar», comparece por primera vez ante la justicia

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Leire Díez, la 'fontanera de Ferraz', comparece por primera vez este lunes ante la justicia seis meses después de que el nombre de esta ... casi desconocida militante del PSOE saltara a la opinión pública tras conocerse que ella y que su fiel 'escudero', el empresario Javier Pérez Dolset (quien también declara este lunes) habían participado en varias reuniones con, abogados, guardias civiles, empresarios y fiscales para intentar dinamitar las investigaciones judiciales que salpican al Partido Socialista, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  5. 5 Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española
  6. 6 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final
  7. 7

    Cinco millones para un supercomputador de Nvidia
  8. 8

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  9. 9

    Granada 2031, la candidatura entra en la leyenda
  10. 10

    En noviembre, de música hay hambre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El juez interroga a la 'fontanera' para aclarar si sus conspiraciones tenían el aval de Ferraz

El juez interroga a la &#039;fontanera&#039; para aclarar si sus conspiraciones tenían el aval de Ferraz