Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carmen Pano tras declarar el pasado 25 de febrero en el Supremo Efe

El juez ve indicios para «investigar» la supuesta entrega de bolsas con dinero en Ferraz

Entre la información que el Supremo remite a la Audiencia Nacional está la declaración de la empresaria Pano que aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede socialista

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:50

Comenta

Además de instar a la Audiencia Nacional a abrir una pieza para indagar si el supuesto descontrol en la caja central de Ferraz pudo coadyuvar ... a que personajes como José Luis Ábalos o Koldo García cometieran delitos como los de «blanqueo, el juez del Supremo Leopoldo Puente también insta a su colega de la calle Génova Ismael Moreno a que «investigue» en qué hay de cierto en las declaraciones ante el alto tribunal de Carmen Pano, cuya testifical envió a la Audiencia Nacional este viernes. En esas manifestaciones -que la empresaria ha reiterado ante el juez del 'caso hidrocarburos' Santiago Pedraz y ante la comisión del Senado- se apuntaría a una supuesta financiación irregular del PSOE:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  6. 6 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  7. 7 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  8. 8

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  9. 9 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  10. 10 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El juez ve indicios para «investigar» la supuesta entrega de bolsas con dinero en Ferraz

El juez ve indicios para «investigar» la supuesta entrega de bolsas con dinero en Ferraz