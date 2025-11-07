Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Koldo García y Víctor de Aldama R.C

La Fiscalía sostiene que Aldama compró a Koldo para acceder al Gobierno canario de Torres

El juez de la Audiencia Nacional cita al exasesor de Ábalos y al «conseguidor» de la trama el 27 y 28 de noviembre tras el informe de la UCO sobre los contratos de material sanitario

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la ramificación del 'caso Koldo' que no afecta al aforado José Luis Ábalos, en su ... condición de diputado, ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  2. 2 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  3. 3 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  4. 4

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  5. 5

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  6. 6

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  7. 7 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  8. 8 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  9. 9 Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar
  10. 10

    Los 43 investigados por los exámenes amañados: oficiales, policías locales opositores y familiares directos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Fiscalía sostiene que Aldama compró a Koldo para acceder al Gobierno canario de Torres

La Fiscalía sostiene que Aldama compró a Koldo para acceder al Gobierno canario de Torres