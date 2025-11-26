El juez del 'caso fontanera' cita a Santos Cerdán y a Antonio Hernando

Arturo Zamarriego, el juez del denominado 'caso fontanera', quiere aclara hasta qué punto Leire Díez tenía o no apoyo o consentimiento de Ferraz para sus ... maniobras con el fin de torpedear las investigaciones judiciales y policiales que salpican al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez.

Por eso, el instructor ha citado como testigos para el próximo 2 de diciembre a dos personas claves en este caso: Santos Cerdán, quien hasta el pasado junio era el Secretario de Organización del PSOE, y Antonio Hernando, quien fuera director adjunto de Presidencia del Gobierno.

El testimonio de Cerdán es –según fuentes de la causa- fundamental. Leire Díez, en las grabaciones aportadas a la causa por el fiscal Ignacio Stampa -al que la militante socialista prometió rehabilitar en su carrera a cambio de información confidencial- la supuesta responsable de las cloacas de Ferraz asegura ser la enviada de Santos Cerdán tras recibir la orden de «limpiar» la judicatura que, afirma Pedro Sánchez, dio en abril de 2024 tras la imputación de su mujer. En esos audios de una reunión que tuvo lugar el 7 de mayo de este año Díez afirma ser la «mano derecha» de Cerdán, una «mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado».