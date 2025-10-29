Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rey Juan Carlos I en una visita a España en 2024. Archivo

Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

En el libro, que se hará público el 5 de noviembre coincidiendo con su estancia en Sanxenxo, el rey emérito habla como nunca del distanciamiento con su hijo y su deseo de cerrar su etapa en Abu Dhabi

C. P. S.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:10

Comenta

En plena polémica por la publicación de sus memorias, Juan Carlos I, aterrizará este jueves por la noche en Vitoria para someterse a una revisión ... médica antes de poner rumbo a Portugal para pasar unos días, según ha avanzado El Mundo. Está previsto que el próximo 5 de noviembre, el mismo día que 'Reconciliación' se hará público en Francia, el rey emérito desembarque en Sanxenxo para participar en las regatas previstas para ese fin de semana si la metereología lo permite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  7. 7 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  8. 8

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  9. 9 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  10. 10 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias