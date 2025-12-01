Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (i), y el expresidente de Red Eléctrica de España y exministro, Jordi Sevilla. EP

Jordi Sevilla anuncia un movimiento para canalizar el descontento en el PSOE

La dirección del partido y UGT cierran filas en torno a Sánchez y rechazan la idea de un adelanto electoral en pleno desgaste por Ábalos

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:06

Comenta

Ni una voz crítica se alzó este lunes en la ejecutiva que el PSOE celebró de forma conjunta con la UGT con motivo del ... centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse, fundador de ambas organizaciones. Nadie, según fuentes de la reunión, mencionó la situación creada por la entrada en prisión preventiva del exministro de Transportes y exnúmero tres del partido José Luis Ábalos. Nadie puso sobre la mesa que, con la mayoría de la investidura desintegrada, como se comprobó en la votación de la senda de estabilidad en el Congreso el jueves, haya llegado el momento de dar la voz a los ciudadanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  5. 5 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  6. 6

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro
  7. 7 El pequeño taller familiar de Granada que ahora es un gigante mundial de los neumáticos
  8. 8 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  9. 9 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  10. 10 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jordi Sevilla anuncia un movimiento para canalizar el descontento en el PSOE

Jordi Sevilla anuncia un movimiento para canalizar el descontento en el PSOE