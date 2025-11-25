Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El expresident catalán Jordi Pujol en agosto de 2024 AFP

Jordi Pujol ya no se conecta a la segunda jornada del juicio

El expresidente de la Generalitat no tiene previsto asistir a la vista por videoconferencia hasta que le toque declarar, en primavera

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:13

Segunda jornada del juicio contra la familia Pujol y contra una decena de empresarios por las cuentas millonarias del clan Pujol en Andorra. La ... vista continúa con las cuestiones previas, pero ha aportado una novedad respecto a la primera sesión, celebrada este lunes en la Audiencia Nacional. El expresidente de la Generalitat no se ha conectado a la vista por vía telemática desde su casa. Y no lo hará, en principio, hasta que le llegue el turno para declarar, al final del juicio, en torno al mes de mayo. En la primera jornada, Pujol, que se enfrenta a nueve años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo, respondió a algunas preguntas relativas a su estado de salud.

