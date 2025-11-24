Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un fotograma de la declaración de Díez el lunes de la pasada semana

Un fotograma de la declaración de Díez el lunes de la pasada semana

El interrogatorio de la 'fontanera' en vídeo: «No tengo ninguna vinculación orgánica con el PSOE»

Leire Díez, en su comparecencia el pasado lunes, admitió dos reuniones con Cerdán pero negó ser su mano derecha

Melchor Sáiz-Pardo
Guillermo Villar
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo, Guillermo Villar y Mateo Balín

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:56

Comenta

Es la declaración íntegra en vídeo de Leire Díez, la supuesta 'fontanera' de Ferraz, el lunes de la pasada semana ante el juez Arturo Zamarriego, ... quien la imputó como la presunta cabecilla de una trama para boicotear las investigaciones que salpican al PSOE y al Gobierno. Pero ella lo niega todo, desde el primero momento, según el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

