Interior hacina en habitaciones de hasta 28 camas a los antidisturbios enviados a Cataluña Habitaciones donde pernoctan los antidisturbios desplazados a Cataluña. / R.C. «Es peor que el Piolín y tienen previsto tenernos aquí tres meses», apuntan los policías alojados en el cuartel del Bruc MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 6 septiembre 2018, 17:33

La polémica por el alojamiento durante semanas en camarotes de cruceros de los agentes destinados en otoño del pasado año a la 'operación Copérnico-Avispa' contra el 1-O podría repetirse. El Ministerio del Interior está alojando a los primeros agentes de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios) llegados a Cataluña en habitaciones colectivas de hasta 28 camas, según los informes y fotografías a los que ha tenido acceso a este periódico.

Los primeros agentes en llegar a Cataluña, agentes de la UIP procedentes de Vigo y Coruña, han sido ubicados en instalaciones del cuartel de Bruc, en Barcelona. Según han denunciado los funcionarios, han sido alojados en «almacenes con taquillas», sin ningún tipo de separación. En algunos casos, estos barracones, rotulados como «habitaciones de imprevistos», superan la propia capacidad declarada oficialmente, ya que los responsables del operativo han incluido literas supletorias.

«Es peor que el Piolín y tienen previsto tenernos aquí tres meses», ha apuntado algunos de los funcionarios, que, en principio, estarán destinados en Cataluña en estos barracones hasta el próximo noviembre.

La Unión Federal de Policía (UFP), que ha sido el primer sindicato en denunciar esta situación, ha avisado que van a «tomar todas las medidas legales para defender la dignidad» de los agentes destinados a Cataluña en previsión de altercados este otoño. «Los antidisturbios no son mercenarios. Son funcionarios. No pueden ser tratados como el último mono. Parece increíble que los nuevos responsables de Interior no hayan aprendido nada de la experiencia del año pasado», ha señalado el portavoz de UFP, José María Benito, que ya ha avisado de que su sindicato se plantea «todo tipo de medidas» para evitar que los UIP estén esas condiciones durante el despliegue en Cataluña.