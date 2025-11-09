Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carles Puigdemont, durante una sesión del Parlamento Europeo. EFE

El independentismo tropieza con la piedra de la justicia europea

Los tribunales de la UE han respaldado a las instituciones del Estado ante los recursos de los dirigentes del 'procés'

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

El empeño de las fuerzas independentistas por involucrar a la justicia europea en la causa catalana –identificada con el 'procés'– ha caído hasta el momento ... en saco roto. El objetivo ha sido doble. Por un lado, ha existido un interés personal por anular o evitar sanciones que incluyen penas de cárcel o inhabilitación. Por el otro, ha primado el cálculo político para obtener a través de las sentencias emitidas desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una condena a la supuesta persecución política desde los poderes del Estado español a la vez de un reconocimiento de legitimidad al 'procés'. No es una estrategia innovadora. Ya la puso en práctica la izquierda abertzale en el pasado con un resultado decepcionante para sus intereses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  4. 4

    Absuelven a una empleada del Clínico acusada de falsear su historial para cobrar más
  5. 5

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías
  6. 6 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  7. 7 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  8. 8 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  9. 9 La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables
  10. 10

    La Fiscalía de menores abre un expediente de riesgo al niño apuñalado en Albuñol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El independentismo tropieza con la piedra de la justicia europea

El independentismo tropieza con la piedra de la justicia europea