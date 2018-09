Pablo Iglesias propone un referéndum nacional para decidir sobre la prohibición de los toros Pablo Iglesias. / Efe El secretario general de Podemos ha admitido que «no se pueden prohibir por decreto» y sugiere que «estaría bien preguntar a la gente» EUROPA PRESS Madrid Viernes, 21 septiembre 2018, 13:38

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto este viernes la celebración de un referéndum a nivel nacional para que sean los españoles los que decidan sobre el futuro de las corridas de toros, ante la «complejidad» que entraña, a su juicio, este asunto.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha admitido que aunque a él no le gustan los toros, también es consciente de que «no se pueden prohibir por decreto». «Pero estaría bien preguntar a la gente», ha sugerido.

Tras recordar que lo que sí defiende su formación es que se deje de subvencionar con dinero público las corridas de toros, Iglesias ha añadido que, además, se podría «democratizar» este debate, y preguntar a los españoles por su opinión.

En este sentido, ha apostado por «preguntar a los ciudadanos en sus pueblos o en determinados territorios o, por qué no, un día en España, si la mayoría quiere toros o no los quiere».

Por otra parte, preguntado sobre su opinión sobre la caza, Iglesias también ha reconocido que a él no le gusta, pero «que no se puede prohibir así como así», porque también «es una cosa compleja». «Pero a mí no me gusta disparar animales», ha apostillado.