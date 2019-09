La Guardia Civil investiga los supuestos contactos de Torra con los CDR detenidos Torra. / Efe Uno de ellos llegó a entrevistarse con el president mientras que el jefe del grupo ha confesado al juez que Torra estaba al tanto del intento de asaltar al Parlament MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Sábado, 28 septiembre 2019, 11:58

Los servicios de Información de la Guardia Civil investigan los supuestos contactos del presidente de la Generalitat, Quim Torra, con algunos de los siete detenidos del denominado 'Equipo de Respuesta Táctica', encarcelados el pasado jueves, acusados de pertenencia a banda terrorista, tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativo.

Según responsables de la 'operación Judas', uno de los arrestados se entrevistó recientemente con el jefe del Gobierno autonómico, si bien los funcionarios desconocen el sentido de esta conversación. Los servicios antiterroristas también indagan si Torra podría estar al corriente de los planes de los arrestados de intentar asaltar el Parlament como respuesta a la sentencia del Supremo sobre el procés para, desde allí, proclamar la república.

Además, Jordi Ros, el jefe del grupo y uno de los dos detenidos que se avinieron a declarar ante el juez y ante la Guardia Civil aseguró al magistrado Manuel García Castellón que sabía «por terceras personas» que el president estaba al tanto de esta operación y que el propio Torra o Carles Puigdemont podrían acudir a la sede legislativa catalana para hacer la proclamación del nuevo Estado.

El plan de 'Von Germinal'

El fanático de las armas y de las vestimentas paramilitares Germinal Tomás (que se hacía llamar 'Comandante', 'Von Germinal' o 'Von J.Germinal') era, según los investigadores, el que había promovido que el grupo realizara acciones de comando en los próximos días coincidiendo con el segundo aniversario del 1-O y la publicación de la sentencia del 'procés'.

Tomás, revelan los 'pinchazos', era uno de los más fervientes defensores de que el ERT diera un golpe de efecto tomando el Parlament y declarando desde la cámara la república.

No obstante, el plan 'toma' del Parlament no estaba «maduro» y no era un plan que tuviera el apoyo de todo el grupo, ya que había varios integrantes que creían que no iban a tener el respaldo popular necesario para mantenerse atrincherados en el edificio.

De acuerdo con el relato de Jordi Ros y Ferrán Jolis, sí que estaban más avanzados los planes para llevar una campaña de atentados de «baja intensidad» este mes de octubre. El objetivo era provocar el caos en las comunicaciones, con artefactos en antenas de telefonía fundamentalmente, y en autopistas como la AP-7 con la colocación de bombas de escasa entidad con el correspondiente aviso a Mossos, lo que provocaría el corte de las arterias durante algún tiempo.

Esos ataques «podrían» completarse -la campaña era «bastante improvisada», según los investigadores- con artefactos contra edificios oficiales. En poder de los detenidos se ha encontrado un plano de la casa cuartel de Canovelles (Barcelona) y de comisarías de Mossos. Más allá de estos primeros ataques, el ERT, el primer «grupo terrorista» catalán surgido al calor del 'procés' según el juez instructor, no tenía ni siquiera hoja de ruta.