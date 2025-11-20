Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, hoy en el acto Metafuturo en el Ateneo de Madrid EFE

El Gobierno «respeta» la sentencia contra García Ortíz pero «no la comparte»

La Moncloa elogia en un comunicado la labor del fiscal general del Estado «en defensa de la ley y la verdad», tras el fallo del Supremo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

La sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado ha sido hoy recibida con obvio malestar en el Gobierno, que hasta el ... último minuto había defendido su inocencia y llegó a esgrimir que no se había aportado «ninguna prueba» en su contra durante el juicio. En un comunicado, la Moncloa asegura que «respeta» la decisión, adoptada por cinco votos contra (los de las dos magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo), pero deja claro que «no la comparte».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  6. 6 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  7. 7 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  8. 8 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno «respeta» la sentencia contra García Ortíz pero «no la comparte»

El Gobierno «respeta» la sentencia contra García Ortíz pero «no la comparte»