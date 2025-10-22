El discurso en el Congreso de Bildu contra «el fascismo» desata una bronca entre el Gobierno y el PP
El Gobierno anuncia que publicará un catálogo de elementos y símbolos franquistas para que sean retirados de las calles
Madrid
Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:33
Una intervención de la portavoz de Bildu en la Cámara Baja contra la supuesta «impunidad del fascismo» en España ha desatado una bronca de alto ... voltaje entre el Gobierno y el PP. «Estamos viendo organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado y un Gobierno se hace valer por lo que hace. Esperamos que actúen decididamente para acabar con esos aspectos de impunidad del fascismo porque nos estamos jugando los derechos de la ciudadanía», ha asegurado Mertxe Aipurua.
Como respuesta, Pedro Sánchez ha adelantado que el Gobierno va a publicar «antes de que termine noviembre» un catálogo de elementos y símbolos franquistas «para que sean quitados de las calles». «La memoria democrática puede ser plural, pero tiene que ser respetuosa con los principios de la Constitución española», ha afirmado el presidente del Ejecutivo este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Sin embargo, el PP no ha dejado pasar por alto el discurso de Aizpurua. «Señor Sánchez, jamás le perdonaremos que la mujer que señalaba desde su periódico [Aizpurua fue directora del diario de la izquierda abertzale Gara] a gente para que fuera asesinada haga estos comentarios en esta Cámara. ¡Qué asco!», ha afirmado la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz.
A Muñoz le ha contestado la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que le ha pedido que «respete la democracia». Todos los diputados de esta Cámara representan a ciudadanos«, ha aseverado Montero.
