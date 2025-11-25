Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Efe

Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

El presidente del Gobierno, recién regresado de Sudáfrica y Angola, se decanta esta vez por un perfil reconocido en la carrera y sin aristas, similar al de Segarra, su primer nombramiento en 2018

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

Pedro Sánchez ha decidido no esperar ni un segundo. Nada más aterrizar el presidente del Gobierno de la gira africana que le ha llevado a ... Sudáfrica y Angola para participar en el G-20 y la cumbre UE- Unión Africana, Moncloa ha anunciado la decisión de iniciar hoy en el Consejo de Ministros el proceso para elegir a la sustituta de Álvaro García Ortiz, que ayer solicitó su cese como consecuencia de la condena por revelación de secretos fallada el pasado jueves por del Tribunal Supremo. El relevo propuesto es Teresa Peramato Martín, actualmente fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal.

