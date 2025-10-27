Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Sánchez y María Jesús Montero durante la reunión del Comité Ejecutivo Federal del PSOE. EFE

El Gobierno mantiene la «calma» ante la ruptura con Junts y avisa: «La alternativa es un Ejecutivo de PP y Vox»

Los socialistas mantienen la «mano tendida» a la formaciónd e Carles Puigdemont después de que la dirección del partido soberanista haya decidido cortar lazos

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:16

«Tranquilidad» y «mano tendida». El Gobierno se mantiene inmutable ante la amenaza de Junts de romper los pactos de investidura con el PSOE ... que su dirección ha ratificado este lunes por unanimidad en Perpiñán (Francia). La vicepresidenta primera, María Jesúis Montero, ha negado cualquier tipo de nerviosismo de final de legislatura y ha trasladado a Carles Puigdemont la responsablidad de «explicar el alcance de sus decisiones». «Seguiremos hablando. Encontraremos puntos de encuentro porque la alternativa es un Gobierno de PP y Vox», ha advertido la minsitra de Hacienda en una entrevsita en RTVE.

