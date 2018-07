El Gobierno propone reformar el Código Penal: «Si una mujer no dice 'sí' expresamente, es 'no'» 00:41 La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. / EFE El objetivo es garantizar que los tipos penales «no se pongan en riesgo» con la interpretación de los jueces | Pide también a la RAE diseñar una Constitución con lenguaje «inclusivo» AGENCIAS Madrid Martes, 10 julio 2018, 18:49

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha propuesto hoy una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos penales «no se pongan en riesgo» a través de la interpretación de los jueces.

Lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en la que ha propuesto «como lema sustantivo» la máxima de «si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no».

«Ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, y el respeto a su persona y a su sexualidad», ha defendido Calvo, que se ha referido a países como Suecia y Alemania, que ya introdujeron idénticas modificaciones en sus códigos penales.

Según la vicepresidenta del Gobierno, es necesario mejorar «algunas circunstancias» de la ley de enjuiciamiento criminal, algo que el Ejecutivo hará a través de la incorporación de juristas feministas «alejadas de la perspectiva de género», para poder tener una «revisión solvente».

Lo hará así porque -ha argumentado- «las mujeres también tenemos derecho como ciudadanas, en un país democrático, a opinar y a proponer reformas que nos sean favorables en el orden del cumplimento de nuestras exigencias y seguridad». Y también porque, ha continuado, «no podemos volver a pasar por ningún espacio donde, a través de la interpretación, se entienda que lo que es un gravísimo delito contra nosotras, no se considere como tal».

Calvo ha insistido asimismo en que, «con el respeto debido al ministerio fiscal», el Gobierno está «reflexionando» sobre cómo acompañar mejor a las mujeres víctimas en sus defensas, debido a las situaciones «complicadísimas» a las que en ocasiones se enfrentan las víctimas desde que lo son hasta que pueden tener una sentencia justa y restitutoria de los derechos que les han sido atropellados.

«Mejoraremos en ese ámbito porque la realidad nos demuestra que hay mucho que mejorar para que las mujeres se sientan seguras en un momento trágico que es cuando se han convertido en víctimas», ha subrayado.

Una Constitución «inclusiva»

En otro orden de cosas, Carmen Calvo ha anunciado también que el Gobierno ha encargado a la Real Academia Española (RAE) un estudio sobre «la adecuación» de la Constitución española a un lenguaje «inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres».

Según ha manifestado, este estudio es «independiente» al análisis del contenido de la Carta Magna y de abordar una reforma constitucional. «Independientemente de esta reforma, será necesario empezar por tener un texto que nos incluya a las mujeres», ha declarado.

Calvo sostiene que la redacción de la Constitución en masculino «se corresponde» con una sociedad de «hace 40 años» y cree que «hablar en masculino» traslada al cerebro solamente «imágenes masculinas». En este sentido, ha recordado en la toma de posesión de los ministros y ministras del Gobierno de Pedro Sánchez a muchas de ellas les «costó trabajo prometer como ministros» precisamente porque son mujeres.

El informe no estará listo al menos hasta octubre y será «un trabajo serio y despolitizado», según ha adelantado el director de la RAE, Darío Villanueva. Villanueva ha explicado que recibió el pasado lunes 9 de julio una llamada de vicepresidencia en la que, en una conversación de siete minutos, se solicitaba a la RAE un informe sobre «aspectos lingüísticos» de la Constitución.

El director de la academia trasladó entonces la «disponibilidad absoluta» de la RAE para elaborar el informe, si bien solicitó una petición formal por escrito para «saber cómo actuar». La RAE comenzará a «trabajar inmediatamente» en cuanto llegue la petición formal y, previsiblemente, pondrá en marcha una comisión que trabajará en este asunto «sin perder tiempo alguno».

No obstante, la «última decisión» sobre el informe le corresponderá al pleno de la academia, que es donde se debatirá el documento tras su salida de la comisión. El pleno de la RAE no volverá a convocarse hasta octubre, por lo que al menos en ese plazo no se aprobará el informe. «Es un plazo normal, hay que tener en cuenta que se trata de revisar lingïsticamente toda la Constitución», ha defendido.