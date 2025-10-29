Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un caza F-18 del Ejérciro del Aire y del Espacio. EFE

El Gobierno destina 3.120 millones en entrenamiento para caza y ataque en el Ejército del Aire

Invierte más de 1.174 millones de euros en radios SDR para las Fuerzas Armadas y más de 785 millones para suministro con fabricación de Conectividad Multidisciplinar

R. C.

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:00

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un contrato para la adquisición de un sistema integrado de entrenamiento, ITS-C, orientado a la especialidad ... de caza y ataque y sustituto del actual AE.09 (F5), por 3.120 millones y con una duración desde la formalización del contrato hasta el 30 de noviembre de 2035, sin posibilidad de prórroga. Estas operaciones forman parte del paquete de operaciones anunciado meses atrás por el presidente Pedro Sánchez para avanzar en su promesa de que España dedique más del 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) a gasto militar, aunque desde la cúpula de la OTAN se le reclama que llegue, al menos, al 3,1% y el presidente de EE UU, Donald Trump, le ha reiterado varias veces que todos los países de la Alianza acordaron este verano en una cumbre alcanzar el 5% a medio plazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  3. 3 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  6. 6 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  7. 7 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  8. 8 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  9. 9 El estreno en la Copa del Rey del Granada, sin televisión
  10. 10 Histórico recibimiento al Maracena en Los Cármenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno destina 3.120 millones en entrenamiento para caza y ataque en el Ejército del Aire

El Gobierno destina 3.120 millones en entrenamiento para caza y ataque en el Ejército del Aire