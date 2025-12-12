El Gobierno desmiente las conclusiones de la UCO sobre Ábalos y la trama del fuel: «No hubo trato de favor»

El Gobierno echa un capote a José Luis Ábalos en uno de los trances más delicados para el exministro desde que estallaran las causas judiciales ... que le acosan. Solo horas después de conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluye que la trama del fuel se gastó un millón de euros en «comprar la voluntad» del todavía diputado para conseguir la licencia de operadora de hidrocarburos para Villafuel, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha negado que la petrolera del conseguidor Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas tuviera un «trato de favor» por parte del departamento que por entonces dirigía Teresa Ribera.

El equipo de la actual vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, a través de una nota, ni confirma ni desmiente que José Luis Ábalos llegara a hacer gestiones a favor de Villafuel, pero sí que hace hincapié en que esos intentos de influir, si llegaron a existir, no surtieron efecto alguno.

«El Miteco siempre ha trabajado con la máxima diligencia en la comprobación de los requisitos que deben cumplir las empresas. Nunca ha otorgado trato de favor a ninguna empresa en la tramitación de sus expedientes», afirman de manera rotunda el departamento que dirige Aagesen, que sale así en defensa de su anterior titular, quien hoy es vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea.

Según la versión del Ejecutivo, el expediente de Villafuel, lejos de ventilarse de manera exprés por las influencias o presiones externas, «tardó en resolverse casi tres veces más que la media». En concreto, de acuerdo con los datos facilitados por el Miteco, la tramitación se extendió desde enero de 2021 hasta el 15 de septiembre de 2022, fecha en que pudo finalmente operar Villafuel. O sea, que el proceso demoró unos 600 días frente a los 230 días de media que tardan en gestionarse estos expedientes, siempre según la información aportada para el ministerio.

«La larga tramitación de este expediente se debió a que el Miteco realizó sucesivas peticiones de información y aclaraciones para verificar el cumplimiento de los requisitos, en dos procedimientos», aclara la Vicepresidencia Tercera. En el primero de estos expedientes, la administración inadmitió la solitud de Villafuel el 9 de diciembre de 2021. La empresa presentó recurso de reposición, que se rechazó, y el expediente se cerró.

Villafuel –siempre según el Ejecutivo inició un segundo procedimiento en julio de 2022, volviendo a presentar su solicitud, y esta vez sí acreditó los requisitos técnicos y financieros exigidos por la normativa, de modo que empezó a operar el 15 de septiembre de 2022.

«Gestión rigurosa»

«La duración total del expediente, las sucesivas solicitudes de información, el hecho de que la denegación inicial fuera recurrida sin éxito, y el aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones sectoriales, son pruebas de que no solo no hubo trato de favor hacia la sociedad, sino de que hubo una gestión rigurosa y de máxima diligencia por parte de los funcionarios públicos del Miteco», afirma el Gobierno en clara contradicción con las tesis del informe que la UCO ha entregado al juez del 'caso hidrocarburos' en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

En ese documento, los agentes llegan a la conclusión de que la trama del fuel empleó cerca de un millón de euros en dádivas para conseguir la ayuda de Ábalos a fin de «obtener para Villafuel la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo la obligación de justificar, mediante la declaración responsable, la capitalización de la empresa con los tres millones de euros de fondos propios exigidos normativamente».