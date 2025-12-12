Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Luis Ábalosen el Congreso Chema Moya/Efe

El Gobierno desmiente las conclusiones de la UCO sobre Ábalos y la trama del fuel: «No hubo trato de favor»

El Ministerio para la Transición niega que las supuestas gestiones del exministro para acelerar los trámites, si llegaron a existir, surtieran efecto alguno

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 12 de diciembre 2025, 06:36

Comenta

El Gobierno echa un capote a José Luis Ábalos en uno de los trances más delicados para el exministro desde que estallaran las causas judiciales ... que le acosan. Solo horas después de conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluye que la trama del fuel se gastó un millón de euros en «comprar la voluntad» del todavía diputado para conseguir la licencia de operadora de hidrocarburos para Villafuel, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha negado que la petrolera del conseguidor Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas tuviera un «trato de favor» por parte del departamento que por entonces dirigía Teresa Ribera.

