El Gobierno cree «lamentables» las propuestas de Torra sobre la 'vía eslovena' Isabel Celaá, portavoz del Gobierno. / Europa Press Celaá asegura que el Ejecutivo catalán sabe que «no puede haber ninguna quiebra de la legalidad y si la hay, el Gobierno de España actuará» EUROPA PRESS Bilbao Lunes, 10 diciembre 2018, 11:21

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha considerado este lunes «lamentables e insensatas» las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya que «ni Cataluña es Eslovenia ni España es Serbia». En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Celaá se ha referido a las afirmaciones que hizo Torra el pasado sábado, en la presentación del Consell per la Republica, donde propuso imitar a Eslovenia como vía hacia la independencia.

Celaá ha expresado que «ni Cataluña es Eslovenia ni España es Serbia» y ha calificado de «lamentables y absolutamente rechazables» las afirmaciones de Torra. «Son tan insensatas... No sé si se le ha olvidado que tras la historia de Eslovenia había decenas de muertos y centenares heridos. No es interesante, ético ni moral sacrificar una vida por una idea política», ha dicho la portavoz del Gobierno para añadir que los ciudadanos están «curados de espanto de semejantes intentos».

A juicio de Celaá, es «rechazable e insensato» lo afirmado y ha confiado en que «dentro de las filas independentistas lleguen a corregírselo». En esta línea, ha indicado que el propio Gobierno catalán sabe que «no puede haber ninguna quiebra de la legalidad y si la hay, el Gobierno de España actuará». «Todavía no ha habido ninguna quiebra, solo un discurso inflamado, una retórica que Torra debiera desarmar para poner razón donde hay un exceso de emoción», ha valorado.

Asimismo, la portavoz del Ejecutivo ha contrapuesto esa retórica con la actuación «día a día de numerosas reuniones entre los gobiernos de España y Cataluña». «A la Generalitat le corresponde hacer política porque solo con política se podrá encauzar el conflicto», ha añadido.

En este contexto, ha recordado que el próximo día 21 se celebrará en Barcelona el Consejo de Ministros en el que se llevarán «importantes cuestiones de fondo social, buenas para todos los españoles, incluidos los catalanes». Asimismo, ha destacado que el Gobierno de Sánchez lleva haciendo «propuestas» para solucionar el conflicto «desde junio y trabajará exactamente igual». «El que se celebre en Barcelona el Consejo de Ministros no significa que lleve un paquete explícito para Cataluña», ha matizado.

Huelga de hambre

Respecto a la huelga de hambre que siguen los presos separatistas, Isabel Celaá ha mostrado ha mostrado su preocupación «desde una perspectiva humana», ya que es llevar las cosas «al extremo emocional».

«Pero a quien debe preocupar es a las fuerzas independentistas, a quien dicen representar estos presos del PDeCAT, que no de ERC que no se han puesto en huelga de hambre», ha indicado, al tiempo que ha remarcado que los presos «tendrán un juicio justo porque viven en un estado de derecho por lo que han de saber que no van a presionar al poder judicial».

Asimismo, y en referencia a la actuación desarrollada durante el fin de semana por los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) bloqueando autopistas, Celaá ha lamentado que los Mossos d'Escuadra hayan estado «parados» y parezca que se tengan que alinear con «objetivos partidistas». «Me parece fatal que se haga a los Mossos retroceder en relación a un trabajo que hacían con trabajo profesionales y ahora parezca que tengan que parar para alinearse con criterios partidistas», ha reprobado. Por ello, ha reconocido que no concibe que no hayan intervenido este fin de semana.