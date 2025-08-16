Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ministra de Educación, Pilar Alegría, a su llegada al tanatorio del expresidente de Aragón Javier Lambán EFE

El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos

Numerosas personalidades despiden al expresidente de Aragón en Ejea de los Caballeros

C.P.S.

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:03

Decenas de vecinos y personas pertenecientes al ámbito de la política han acudido esta mañana a rendir tributo a Javier Lambán -quien falleció ayer como ... consecuencia de un cáncer contra el que llevaba luchando desde 2021- en su despedida, que ha tenido lugar en Ejea de los Caballeros -su pueblo natal-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  2. 2 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  3. 3 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  4. 4 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  5. 5

    Comienzan las obras para convertir el convento de las Vistillas en templo budista
  6. 6

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  7. 7

    El asesinato de dos guardias civiles que llenó de rabia Granada
  8. 8 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa se propaga por la cuneta
  9. 9

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  10. 10

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos

El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos