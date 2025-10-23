Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ana María Fuentes en un acto de partido R.C.

Fuentes, la gerente nombrada por Cerdán y que hablaba con Koldo

Un mensaje recogido por la UCO reveló que el exasesor de Ábalos, sin cargo orgánico ninguno en el partido, pedía el «impuesto» por supuesto encargo de la cajera malagueña

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:39

Comenta

Ana María Fuentes llegó en octubre de 2021 a la gerencia de Ferraz de la mano del entonces recién nombrado secretario de Organización Santos Cerdán, ... quien en julio de ese año sucedió a José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE. Supuestos aires nuevos al frente de la caja del partido, tras la salida de Mariano Moreno Pavón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  2. 2 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  3. 3 El bar de barrio de Granada con dos tapas por bebida, postre gratis y «malafollá granaína»
  4. 4 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  5. 5 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  6. 6 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  7. 7 El torero que vende en Granada grandes cafés y 70 tipos de tés: «El mundo del toro está muy complicado y hay que pagar letras»
  8. 8 Las 34 VPO de Mondragones costarán entre 160.000 y 210.000 euros
  9. 9 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  10. 10

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fuentes, la gerente nombrada por Cerdán y que hablaba con Koldo

Fuentes, la gerente nombrada por Cerdán y que hablaba con Koldo