Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
García Ortiz, en la ceremonia de inicio del curso judicial. EFE

Peramato, la jefa 18 de una Fiscalía General siempre en el ojo del huracán

García Ortiz ha sido el quinto responsable del Ministerio Público, el primero por condena judicial, en dimitir desde 1978 en una institución que quema

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

Lo describió con humor negro, en una tensa comparecencia ante el Congreso, José Manuel Mata: ya se sabe, vino a decir, que la Fiscalía General ... del Estado se asemeja a «la parrilla de San Lorenzo, que primero te ponen de un lado y luego de otro», una manera propia y desde dentro de describir la lluvia de presiones que cae desde la Transición de la que ahora se celebra su medio siglo sobre la institución que reúne a los acusadores públicos de España. Mata acabaría escribiendo, del todo involuntariamente, un hito en la historia del hermoso edificio de la calle Fortuny: murió en noviembre de 2017 a diez mil kilómetros de distancia, en Buenos Aires, donde su salud colapsó repentinamente en el transcurso de un viaje oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  4. 4 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  5. 5 Los diez fugitivos más buscados en España
  6. 6 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  7. 7 Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital
  8. 8 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  9. 9 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  10. 10 Estos siete bancos abonan la paga extra de Navidad esta semana: pensionistas afectados y fechas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Peramato, la jefa 18 de una Fiscalía General siempre en el ojo del huracán

Peramato, la jefa 18 de una Fiscalía General siempre en el ojo del huracán