Jésica: Fiscalía exige la devolución del sueldo público de la 'novia' enchufada que nunca trabajó

No solo multas millonarias por sus delitos en la trama de las mascarillas. Anticorrupción, en esta primera pieza que llega a juicio, también exige que ... José Luis Ábalos y Koldo García, quien le ayudó a enchufar a la novia' del exministro en la empresas públicas, devuelvan íntegramente los sueldos de que cobró Jésica Rodríguez sin trabajar un solo día, según ell admitió en sede judicial.

El escrito de la Fiscalía, que aborda esas presuntas contrataciones fraudulentas, pide que se reclame como parte de la responsabilidad civil emparejada a la hipotética condena a ambos una «indemnización conjunta y solidaria» a las dos empresa, Ineco y Tragasatec, donde estuvo empleada Jésica Rodríguez, la exnovia de Ábalos que viajaba en comitivas oficiales del ministerio y a la que el trama de Víctor de Aldama pagó supuestamente un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid.

En total, el departamento que dirige Alejandro Luzón reclama que ambos paguen de sus propios bolsillos 43. 978 euros: 34.477,86 euros a Ineco y 9.500,54 euros.

Rodríguez ya confesó el pasado febrero ante el Supremo que cobró sin trabajar un solo día de dos empresas de la Administración Central siempre para bajo el paraguas de ADIF: primero desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021 en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) dentro del ministerio de su examante y, luego, desde 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de ese año en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El escrito también se refiere a la contración igualmente fraudulenta de Claudia Montes, conocida por haberse alzado en 2017 con el título de miss Asturias de más de 30 años. Ella declaró en su día ante el alto tribunal que fue enchufada como auxiliar administrativa en Logirail, una filial de Renfe, en el mismo puesto que tuvo la exnovia del exministra Jésica Rodríguez en las compañías Ineco y Tragsatec.

«Prevaliéndose de su cargo»

En su escrito, Anticorrupción remarca que fue el todavía diputado el que movió personalmente los hilos para que contrataran a Jésica, la mujer con la que comenzó una relación sentimental poco después de acabar su tercer matrimonio con Carolina Perles. «Prevaliéndose de su cargo de ministro de Fomento y de la consiguiente posición de superioridad jerárquica sobre el resto de autoridades y funcionarios de dicho ministerio, ejerció, siempre a través de Koldo García Izaguirre, una presión moral eficiente sobre sus subordinados para promover la contratación de Jesica en dos empresas dependientes de este ministerio», afirma el alegato que firma personalmente el propio Luzón.

En el caso de Montes -en el que la Fiscalía no exige la devolución del dinero que cobró por entender que sí que trabajó- la táctica fue «similar» a la de Rodríguez, relata el Ministerio Público. «José Luis Ábalos y su asesor promovieron también la arbitraria contratación de Claudia, quien formaba parte del círculo personal del entonces Secretario de Organización del PSOE», constata el escrito. «Fue Ábalos quien el 8 de octubre de 2019 escribió un mensaje a Koldo sugiriéndole la contratación de Montes 'en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas', a lo que el siempre solícito asesor, ducho ya en tareas similares, le contestó lacónicamente 'Sí. Lo arreglo'.», detalla con cierta sorna el fiscal jefe Luzón.