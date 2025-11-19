Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, y Claudia Montes, presuntamente enchufada en una empresa pública por el exministro R.C

Jésica: Fiscalía exige la devolución del sueldo público de la 'novia' enchufada que nunca trabajó

Anticorrupción, que también denuncia la colocación de Miss Asturias, reclama al exministro y a su «solicito asesor» que «indemnicen solidariamente» a Ineco y Tragastec con 43. 978 euros

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

No solo multas millonarias por sus delitos en la trama de las mascarillas. Anticorrupción, en esta primera pieza que llega a juicio, también exige que ... José Luis Ábalos y Koldo García, quien le ayudó a enchufar a la novia' del exministro en la empresas públicas, devuelvan íntegramente los sueldos de que cobró Jésica Rodríguez sin trabajar un solo día, según ell admitió en sede judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  6. 6

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  9. 9

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  10. 10 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jésica: Fiscalía exige la devolución del sueldo público de la 'novia' enchufada que nunca trabajó

Jésica: Fiscalía exige la devolución del sueldo público de la &#039;novia&#039; enchufada que nunca trabajó