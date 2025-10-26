Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante un acto en el Consejo de Estado. EP

La Fiscalía hace equilibrios ante las causas que salpican al presidente y el juicio a García Ortiz

Bajo el hecho insólito de que su jefe vaya a sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo,la acusación pública modula estrategias

M. Sáiz-Pardo / M. Balín

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:07

Comenta

La Fiscalía se halla más que nunca en el ojo del huracán por efecto de las causas judiciales que salpican al entorno personal, partidario e ... institucional de Pedro Sánchez. El Ministerio Público está librando complejos equilibrios ante acontecimientos de peso como la decisión de Anticorrupción de allanar el camino para que José Luis Ábalos y Koldo García sigan en libertad; la implicación de dos fiscales en las aguas movedizas y aparentemente turbias en las que se movía Leire Díez; la renuncia a acusar –cuestionada por la oposición– en las causas contra Begoña Gómez o David Sánchez; y, en un hecho inédito en democracia, la inminencia del juicio contra el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Un contexto turbulento en el que varios tribunales se han alejado de los criterios de la Fiscalía, apoyándose solo en las acusaciones populares o particulares alternativas.

