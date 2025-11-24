Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro García Ortiz, al inicio del juicio este mismo mes de noviembre Efe

El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Álvaro García Ortiz, en una carta remitida a Bolaños, afirma haber «servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:39

Comenta

El fiscal general del Estado deja el cargo. Sin esperar a que se haga pública la sentencia completa del Supremo que le inhabilita por dos ... años por un delito de revelación de secretos, Álvaro García Ortiz ha preferido acortar la agonía y ha presentado una carta de renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En esa misiva, el hasta ahora máximo responsable del Ministerio Público, afirma haber «servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  6. 6 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada
  7. 7 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  8. 8 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  9. 9

    Almuñécar adjudica los 44 puestos del futuro mercado de abastos
  10. 10

    Condenan a un menor por agredir a un policía y lanzar litronas contra el coche patrulla en un macrobotellón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos