Figaredo califica de «hito de la vergüenza» la condena al fiscal general y exige elecciones inmediatas

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha denunciado este jueves que la condena al fiscal general del ... Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos representa «otro hito más de la vergüenza» que, a su juicio, define al actual Gobierno. En una declaración desde el Congreso, el diputado ha reclamado la convocatoria de elecciones «por dignidad y coherencia».

Figaredo ha acusado al Ejecutivo de «colonizar, manosear y tomar al asalto» las instituciones del Estado. En su intervención ha recordado que figuras vinculadas al PSOE, como los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno, mantienen causas pendientes de resolución judicial. «Una pieza más del Gobierno, es una cosa impresionante e impactante», ha señalado.

El secretario general parlamentario ha subrayado que García Ortiz queda inhabilitado tras la condena y ha insistido en que el Gobierno debería adelantar las elecciones de manera inmediata. También ha apelado al Partido Popular para que ejerza lo que ha descrito como una «oposición frontal y total, de distancia infinita y sistemática en las calles, las instituciones y los tribunales».

En referencia a declaraciones previas de Pedro Sánchez, Figaredo ha recordado que el presidente preguntó en su día «quién pediría perdón» al fiscal general si el caso por revelación de secretos que afectaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso quedaba sin condena. Tras la resolución judicial conocida ahora, el dirigente de Vox se ha preguntado «quién pedirá perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno».